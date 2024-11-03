Во Франции рассказали о дилемме Зеленского

Стоящая перед президентом Украины Владимиром Зеленским дилемма о начале переговоров с Россией остается неразрешенной. Об этом пишет французский журнал Le Point.

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В материале сказано, что Украина разделена на два лагеря. 44% населения страны хотели бы начать переговоры с Россией, следует из опроса Центра Разумкова.

По словам экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Ступака, большинство украинцев выступают за начало политического урегулирования конфликта. Он отметил, что эти люди представляют собой жизненную силу страны и противостоят меньшинству, состоящему в основном из госслужащих и пожилых людей, которые меньше всего пострадали.

3 ноября советник офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для латвийского издания LSM заявил, что Украина настаивает на «безоговорочном выводе» российских войск с территории как условии окончания боевых действий.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизменности условий для начала переговоров с Украиной, включая вывод войск с территорий РФ. Представитель Кремля отметил, что позиция российской стороны, которая была ранее озвучена главой государства, касается освобождения российских территорий, в том числе новых регионов.