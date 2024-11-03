Нетаньяху назвал условие для мира на севере Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ключом к миру и безопасности на севере государства вытеснение ливанского движения «Хезболла» за реку Литани. Его слова приводит ТАСС.

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Политик также заявил о необходимости предотвращения попыток перевооружения группировки. Кроме того, по его мнению, израильская сторона должна «твердо» отвечать на любые действия против нее.

Нетаньяху прибыл на границу с Ливаном

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал условие прекращения ударов по Израилю. Он заявил, что движение перестанет наносить удары по стране после прекращения огня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). В противном случае, по словам Кассема, «Хезболла» продолжит увеличивать дальность атак по территории еврейского государства.