Шольц проводит экстренное совещание из-за кризиса в правящей коалиции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проводит экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с усиливающимися разногласиями в правящей коалиции "Светофор", в которую входят СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, эта одна из запланированных встреч Шольца (представляет СДПГ) на этой неделе. Канцлер консультируется с сопредседателем партии, чтобы выработать переговорную стратегию СДПГ для предстоящих встреч с партнерами по коалиции. До вечера 6 ноября глава правительства ФРГ намерен встретиться с министром финансов Кристианом Линднером (СвДП) и главой Минэкономики Робертом Хабеком ("зеленые"), чтобы попытаться найти общий язык после того, как они выдвинули практически противоречащие друг другу планы по выводу экономики страны из кризиса. Ожидается, что в среду вечером участники соберутся на заседание коалиционного комитета.

СвДП, как отмечает издание, прямо сделало проект Линднера основой своего пребывания в коалиции.

В последнее время все чаще появляются сообщения об углублении разногласий внутри правящей коалиции. Неразрешенные споры в "Светофоре" по вопросам бюджета, экономической политики и миграционного контроля уже несколько дней провоцируют слухи о том, что СвДП может досрочно выйти из коалиции. 1 ноября министр финансов представил проект вывода экономики ФРГ из кризиса. В 18-страничном документе Линднер фактически предлагает меры, которые прямо противоречат тому, за что высказываются другие партнеры по коалиции.

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Многие, как указывало агентство Reuters, восприняли предложения Линднера как вызов многомиллиардному инвестиционному плану, выдвинутому главой Минэкономики всего несколькими днями ранее. В то время как Хабек хочет создать фонд для стимулирования инвестиций и обойти строгие правила бюджетных расходов Германии, Линднер выступает за снижение налогов, чтобы стимулировать экономику, и за немедленную отмену всех новых правил регулирования. Клингбайль дал понять в интервью газете Augsburger Allgemeine, что готов обсуждать предложения Линднера, однако заявил, что некоторые из них неприемлемы для его партии, которая в октябре опубликовала собственный экономический план.

Главный советник главы Минфина Ларс Фельд подчеркивал в интервью газете Handelsblatt, что правящая в ФРГ коалиция может быть сохранена, если входящие в нее партии пойдут на уступки. Он полагает, что компромисс должен быть найден в сферах социальной и климатической политики и рынка труда.