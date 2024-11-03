Опросы показали вероятность «шокирующего поворота» на выборах в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп больше не лидирует в штате, на который он рассчитывал долгое время, свидетельствуют результаты опросов Des Moines Register/Mediacom.

Как сообщает 9News, речь идёт о штате Айова, где, по имеющимся данным, кандидат от демократов Камала Харрис набирает 47% голосов, тогда как Трамп — 44%.

Тем не менее разрыв укладывается в погрешность и не говорит о безоговорочном лидерстве Харрис в Айове, однако неожиданным стал сам факт потери республиканцами крепких позиций в штате, отмечает портал.

Вместе с этим результаты заключительного общенационального опроса телеканала NBC News говорят о том, что уровень поддержки Трампа и Харрис остаётся примерно равным.