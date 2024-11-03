Французов возмутило решение Макрона выступить в Нотр-Даме

Французское общество негативно отреагировало на новость о том, что президент Эммануэль Макрон выступит 7 декабря в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) в честь его открытия после реставрации.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления общественных деятелей и простых граждан в соцсетях.

Французы начали делать мемы с Макроном в католической рясе. Некоторые пользователи отметили, что организация политических собраний в местах религиозного культа запрещена во Франции на законодательном уровне.

Юрист Амин Эльбахи сказал, что французское общество, допуская такое выступление, «отрекается от 2000 лет христианской культуры».

Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль отметил, что «никто, включая королей Франции, не посмел посягнуть на святыню».

Ранее Макрон настоял на современных витражах для собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.