Мост соединяющий Рыбницу и Резину заминирован. Инцидент произошел вскоре после того, как движение по мосту было возобновлено и проведена проверка из-за инцидента с подозрительной коробкой. Официальные лица рассматривают это событие как провокацию против государственных учреждений.

«Мы квалифицируем эти действия как провокацию против государственных институтов, обвиняемых в препятствовании передвижению граждан для реализации их избирательного права», — сообщили представители правоохранительных органов в своем telegram-канале.

Они также подчеркнули, что всегда действуют в рамках установленных протоколов для обеспечения безопасности граждан.

Правоохранительные органы призывают граждан воздержаться от деструктивных действий, которые могут помешать проведению выборов и реализации избирательных прав граждан. Они также подчеркивают важность соблюдения законов и порядка для предотвращения ненужных расходов ресурсов и сохранения общественного спокойствия.

Ранее движение по мосту Рыбница — Резина, соединяющему Молдову и Приднестровье, было приостановлено. Причиной этого стал подозрительный человек, который держал в руках подозрительную коробку и отказывался сотрудничать с полицией. Однако сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что так власти Моловы попытались заблокировать доступ на избирательные участки для жителей Приднестровья.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре ни один из одиннадцати претендентов на пост главы государства не смог получить требуемое большинство голосов.