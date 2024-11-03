Испанию вновь предупредили о мощных ливнях

В Валенсии вновь начало действовать «красное» предупреждение о погодной опасности. О сильных грозах и ливнях в воскресенье предупредило Государственное метеорологическое агентство (Aemet).

«Сумма осадков в час: 90 мм. Интенсивные локальные ливни, не отличающиеся длительной продолжительностью», — говорится в предупреждении.

Повышенный уровень реагирования на непогоду будет действовать с 16:00 до 23:00 воскресенья.

Рекордно мощные ливни и затопления начались в южных и восточных регионах Испании 29 октября. Сегодня стало известно, что погибло более 200 человек. Цифра может вырасти, поскольку есть люди, пропавшие без вести.

В Испании короля и королеву пытались забросать грязью

В воскресенье короля Испании, приехавшего в пострадавший от стихии город, оскорбляли и пытались забросать грязью. Местные жители недовольны действиями властей во время непогоды.