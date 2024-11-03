Советник Санду обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Советник президента Молдавии по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в массовом вмешательстве во второй тур президентских выборов в республике. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По его словам, попытка вмешательства в выборы может «существенно исказить результат».

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявлял, что выборы в Молдавии «проходили в условиях беспрецедентного давления и запугивания со стороны России и ее прокси». По его словам, в ЕК внимательно наблюдают за ходом голосования на выборах и референдуме по членству страны в Евросоюзе.

Проголосовавшая на выборах Санду обратилась к жителям Молдовы

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов.