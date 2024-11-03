Украина находится в одном шаге от введения трудовой повинности, когда граждане будут работать за пайки и талоны, предупредил заместитель председателя Верховного суда Александр Мамалуй. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, госдолг Украины в сентябре 2024 года достиг рекордной отметки $155,56 млрд. Власти республики неоднократно признавали, что повышение налогов и акцизов неизбежно и альтернативы этой мере нет.

«Уважаемое общество, мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге», — отметил Мамалуй.

Чиновник разъяснил, что в случае введения повинности, никаких зарплат ни у кого не будет: их заменят пайки и талоны.

Журналисты отметили, что украинские издания не посчитали нужным рассказать, где, когда и при каких обстоятельствах Мамалуй рассказал о возможных действиях властей.