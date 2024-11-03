Проведен финальный опрос избирателей перед выборами в США

Заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News перед выборами 2024 года демонстрирует равенство в поддержке вице-президента Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа. Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей, лишь 2% остаются неопределившимися.

Поддержка Харрис основана на растущем энтузиазме среди демократов, ее выступлении в защиту прав на аборты и ее репутации защитника среднего класса.

Трампу помогают негативные настроения относительно того, в каком направлении движется страна, его преимущества по темам экономики и стоимости жизни, а также позитивное отношение к его предыдущему президентскому сроку.

Опрос NBC News проводился с 30 октября по 2 ноября среди 1 000 зарегистрированных избирателей, большинство из них были опрошены по телефону. Погрешность составляет 3,1 п.п.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.