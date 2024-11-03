В Испании короля и королеву пытались забросать грязью

Визит испанского короля Филиппа VI и его супруги Летиции в районы, пострадавшие от смертоносных ливней и наводнений, привел к скандалу. Из толпы неслись ругательства, в монарха бросали грязью. Так местные жители решили выказать недовольство властям, допустившим гибель сотен людей во время стихийного бедствия, пишет Vanitatis.

Монарх с супругой отправились в Валенсию в воскресенье, 3 ноября, где поговорили с представителями экстренных служб. Затем направились в народ, общаться с жителями муниципалитета Пайпорта. Вокруг Филиппа VI и главы правительства Валенсии Карлоса Масона сразу собралась толпа людей. Многие из них несколько дней подряд расчищали улицы и были «в совершенно подавленном настроении».

«Король вышел из машины, чтобы поговорить с глазу на глаз с людьми. Напряжение нарастало. Многие граждане, пострадавшие от непогоды и чувствовавшие себя брошенными властями, начали кричать на монарха и Масона. Постоянно раздавались крики «Масона в отставку!», «Педро Санчес – убийца», а также оскорбления», — пишет издание.

Король пытался успокоить и выслушать каждого, кто приближался к нему, чтобы «выразить свой гнев и беспомощность».

Как отмечает издание, «были моменты полного отсутствия контроля, когда конной полиции приходилось вмешиваться, опасаясь за безопасность короля и присутствующих политиков».

Несмотря на сложную ситуацию, Филипп VI старался сохранять спокойствие. Он не желал уезжать, несмотря на то, что телохранители несколько раз пытались уговорить его покинуть это место.

Десятки людей просили у короля объяснений по поводу отсутствия ресурсов и помощи и выражали свое возмущение.

В момент максимального напряжения в монарха бросили грязью. Агент службы безопасности хотел защитить короля зонтиком, но он оттолкнул его. Король разговаривал с людьми и пытался ответить на множество вопросов.

Были моменты, когда «некоторые из горожан плакали вместе с королем и падали на его глазах».

В воскресенье стало известно о более 200 погибших во время стихийного бедствия в Испании. Россия выразила соболезнования испанскому народу.