Британии предрекли новые последствия Brexit

Великобритания еще не ощутила 60% последствий своего выхода из Европейского союза. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на слова экономического секретаря Казначейства Тюлип Сидик.

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Она отметила, что эта часть последствий Brexit еще не проявилась в полной мере.

Сидик также добавила, что объемы экспорта и импорта Великобритании в итоге окажутся на 15% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС. Как отмечает издание, ее выводы основаны на данных британского Бюро по бюджетной ответственности (OBR).

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На референдуме в июне 2016 года 52% граждан Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза. 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет участия, а переходный период, в течение которого действовали все нормы и правила ЕС, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года начали действовать соглашения о торговле и сотрудничестве между сторонами.