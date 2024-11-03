CNN обвинил Трампа в искажении слов Харрис в предвыборном ролике

Республиканец Дональд Трамп намеренно искажал в своем предвыборном ролике высказывания представительницы Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает CNN. Один из фрагментов ролика Трампа содержит ссылку на статью New York Times о том, что Харрис собирается сильно повысить налоги. Но в реальности демократка заявила о повышении налогов для самых богатых американцев и крупных компаний, а не для всех граждан. Также CNN отметил, что республиканец уличил Харрис в том, что она обещала продолжить политику До Байдена "на границе". При этом, как сказано в статье, она говорила о необходимости принятия строгих мер в сфере миграции. Кроме того, в видео есть фраза "пособия для нелегалов" из статьи NBC 2018 года, которую использовали для демонстрации либеральной политики представительницы Демократической партии в отношении мигрантов. При этом в оригинальном тексте говорилось о лицензиях для участников программы DACA. Штаб республиканцев не стал комментировать это. 3 ноября сообщалось, что Трамп, по мнению букмекеров, имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем Камала Харрис. Согласно их расчетам, вероятность выигрыша бывшего президента превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%. Отмечается, что при этом букмекерские конторы ранее никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.