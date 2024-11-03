$97.44+0.42105.84+0.32
Почта

В США рассказали, как Запад приносит пользу Путину

Разногласия среди союзников Киева идут на пользу президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет CNN.

"Отсутствие единства на Западе, отсутствие явной схожести взглядов Запада и Киева на желаемую цель. У Путина нет причин пересматривать свои действия на Украине", - сказал эксперт в области международных отношений Томас Грэм.

Издание отмечает, что конфликт на Украине является противостоянием между Москвой и Западом. Как отметил британский аналитик Джон Лоу, действия РФ на Украине являются средством уменьшения влияния Вашингтона в мире.

31 октября премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в Вене на дискуссии "Мир в Европе" заявил, что то, что страны Европейского союза (ЕС) гордятся тем, что не разговаривают с Москвой по поводу конфликта на Украине, является варварством.

На конференции в Вене выступал и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В своей речи он подчеркнул, что западные страны не смогут повлиять на Россию поставками вооружения на Украину, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В мире
Видео
Джон Лоу
Томас Грэм
Виктор Орбан
Герхард Шредер
Владимир Путин
ЕС
Москва
Вашингтон
Киев
Россия
Венгрия
Вена
Украина
Германия