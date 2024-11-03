Украинцам пригрозили тюремным сроком за хранение дров без документов

На Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов, что может затронуть жителей сел.

На Украине принят закон, который предусматривает наказание за хранение дров без документов об их происхождении, сообщает ТАСС. Верховная рада внесла изменения в административный и уголовный кодексы, теперь документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

Закон предполагает, что за хранение, перевозку или сбыт древесины без надлежащих документов возможно наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Адвокат Алексей Кинебас пояснил, что это нововведение может затронуть многих граждан, особенно в сельских районах, таких как Черниговская область. В зависимости от стоимости древесины, возможно назначение штрафа или даже уголовной ответственности. Например, за хранение дров стоимостью более 30 тыс. гривен (примерно 71 тыс. рублей) без документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Подготовка к зиме стала актуальной темой на Украине, особенно в условиях энергетического кризиса. Бывший министр энергетики Иван Плачков предупреждал о сложном отопительном сезоне и советовал гражданам запасаться дровами. Член комитета Верховной рады Сергей Нагорняк также отмечал, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории Украины.

Президент Владимир Зеленский признавал, что зима будет сложной из-за отключений света и потери значительных объемов генерации энергии.

Ранее Кабинет министров Украины разрешил проживающим вблизи зоны боевых действий украинцам самостоятельно заготавливать дрова в преддверии начала отопительного сезона.

Кроме того сообщалось, что Минпрос Грузии закупил российскую древесину для отопления до 500 школ страны в зимний период.