В США раскритиковали Зеленского из-за преследований церкви

Президенту Украины Владимиру Зеленскому должно быть стыдно из-за принятия закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Так украинского лидера раскритиковал американский адвокат Роберт Амстердам, передает РИА Новости.

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«Президент Зеленский должен стыдиться злоупотреблений (...), которые стали возможными благодаря принятию одного лишь закона», — уточнил он, комментируя, в частности, судебный процесс над митрополитом Банченским Лонгином, иерархом УПЦ.

Кроме того, схожим образом прокомментировали данный вопрос и представители американской правозащитной организации Human Rights Watch. По их мнению, закон о запрете УПЦ имеет «далекоидущие последствия», поэтому его действие должно быть приостановлено.

Ранее в УПЦ призвали Европейский суд по правам человека определить нарушение в деле о запрете церкви. Это может стать основанием для решения о пересмотре суда Украины в отношении церкви, считают в УПЦ.