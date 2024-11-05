Лидеров оппозиции в Грузии вызвали в прокуратуру

Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос в качестве свидетеля лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуку Хазарадзе по делу о возможной фальсификации парламентских выборов.

"Мне позвонили из генеральной прокуратуры, вызывают на опрос в качестве свидетеля. Я пойду с доказательствами о фальсификации выборов и посмотрю, как себя поведет прокуратура, находящаяся в подчинении Бидзины [Иванишвили] (основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС). Мы победим", - написал Хазарадзе в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что в прокуратуру для дачи показаний вызван также и лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Однако пока не известно, явится ли он в следственный орган.

В понедельник стало известно, что на допрос вызвана и одна из лидеров оппозиционной партии "Гахария за Грузию" Натия Мезвришвили. Она заявила, что даст показания прокуратуре, но в суде.

Генпрокуратура Грузии ранее сообщила, что начала по просьбе Центризбиркома расследование возможной фальсификации парламентских выборов и в рамках дела на допрос 31 октября была вызвана президент Грузии Саломе Зурабишвили. В ЦИК попросили начать разбирательство из-за множества обвинений в подтасовке, в том числе со стороны Зурабишвили, однако она отказалась идти на допрос.

Споры вокруг парламентских выборов в Грузии

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые они проводились с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 53,93% голосов, она побеждает и получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у "Коалиции за перемены" 11% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,16%, у "Сильной Грузии" - 8,8%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие порог в 5%.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. Также результаты выборов не признала президент страны Саломе Зурабишвили. По ее утверждению, данные Центризбиркома подтасованы, а оппозиция в действительности набрала суммарно больше голосов, чем "Грузинская мечта", и получила большинство в парламенте. Генпрокуратура по просьбе ЦИК ведет расследование возможных фактов подтасовки выборов. Оппозиция и президент отказываются сотрудничать со следствием.