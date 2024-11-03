В Европарламенте предложили радикальный план по Евросоюзу

Европейскому союзу следует создать свою организацию по безопасности и обороне, заявила председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола в беседе с журналистами. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз в оборонный.

«Евросоюз всегда должен быть сильнее, более слаженным и единым. И я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны, союза, который мы давно требуем, который дополнял бы НАТО, а не соперничал бы с ней», — подчеркнула Метсола.

В ЕС допустили изменение военной поддержки Украины в случае победы Трампа

Ранее бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, кандидат на пост первого в истории еврокомиссара по обороне, заявил, что ЕС необходимо нарастить свой военный потенциал из-за риска возможной конфронтации с Россией.