В Молдавии в день выборов президента перекрыли движение по мосту из Приднестровья

Полиция Молдавии открыла мост через Днестр, по которому в республику добирались избиратели из Приднестровья. Об этом сообщил телеканал TV8. "Движение по мосту через Днестр Рыбница - Резина возобновлено. Тревога о бомбе была ложной", - сообщил телеканал с места событий. Молдавская полиция ранее сообщала, что мост пришлось перекрыть из-за человека в толпе, который держал подозрительную коробку. Он отказывался показать ее содержимое полиции. До этого сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков заявлял, что полиция Молдавии в воскресенье задерживала на границе машины с гражданами Приднестровья. Многие граждане ПМР, желающие проголосовать на избирательных участках, с утра не могли проехать к ним через пункты пропуска. 3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов.