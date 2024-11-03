В Турции увидели признаки распада ЕС

Введение властями Германии пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, полагают аналитики турецкого Haber Global. Видео опубликовано в Youtube-канале портала.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) заявила ранее, что ввела временные меры по контролю сухопутных границ страны с целью снижения миграционного потока.

По ее словам, мера обусловлена тем, что все остальные ресурсы для урегулирования этого вопроса «исчерпаны».

«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — подчеркнули эксперты Haber Global.

По их оценке, тенденции и решения такого рода отчетливо свидетельствуют о постепенном завершении существования Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан предупредил, что продолжение текущей политики Брюсселя может привести к разрушению ЕС в целом в обозримой перспективе.