Орбан объяснил, почему Европа прекратит военную поддержку Киева

Европа не сможет в одиночку вынести бремя украинского конфликта, если США встанут на путь мира при новом президенте Дональде Трампе. Об этом в интервью радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В интервью Орбан сказал, что уверен в том, что Дональд Трамп снова станет президентом США. По его мнению, западный мир стоит перед большими переменами: подавляющее большинство людей выступают за мир, против нелегальной миграции и псевдогендерных «новаций».

«Мы, патриоты, представляем эти силы в Европе, и я думаю, что во вторник эти силы придут к власти в США», — заявил Виктор Орбан.

Премьер напомнил, что уже говорил в начале года: к концу 2024 года баланс сил в западном мире будет совершенно иным. По его словам, ветер перемен в предстоящий вторник задует и в Америке: «демократов сменят республиканцы».

Политик отметил, что если США встанут на путь мира, то Европа не сможет в одиночку поддерживать боевые действия на Украине и европейцам «придется приспосабливаться».