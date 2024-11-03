Названо число избирателей, проголосовавших за рубежом на выборах в Молдавии

Рекордные 300 тыс. избирателей пришли на участки за границей, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Молдавии.

"Более 300 тыс. молдаван за рубежом проголосовали во втором туре президентских выборов, установив абсолютный рекорд", - сообщил МИД Молдавии в Telegram-канале.

В целом по итогам первого тура 20 октября в голосовании за границей приняли участие 240 тыс. молдаван.

Всего в 37 странах был открыт 231 избирательный участок. Молдавские избиратели в Исландии, Канаде, Норвегии, США, Финляндии и Швеции также впервые получили возможность проголосовать по почте. В России власти республики приняли решение открыть только два избирательных участка на территории своего посольства в Москве, мотивируя такой шаг якобы невозможностью обеспечить безопасность на других участках. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия готова содействовать Молдавии в проведении выборов на своей территории.

Сокращение возможностей для голосования подвергла критике молдавская оппозиция. Руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон обратил внимание, что это решение дискриминирует свыше 300 тыс. молдаван, проживающих в России. По его словам, преграды связаны с политическими предпочтениями этих избирателей, которые не поддерживают прозападную власть в Молдавии.