Финляндия направила ноту России

Неизвестные оставили надписть на заборе посольства Финляндии в Москве «Аландские острова – наши»и закидали его яйцами, Хельсинки направили в Москву дипломатическую ноту в ответ на действия злоумышленников, сообщила посол Финляндии в России Марья Лийвала.

МИД Финляндии выразил обеспокоенность инцидентом, произошедшим у финского посольства в Москве. В пятницу на заборе дипмиссии появилась надпись на шведском языке «Аландские острова – наши». Кроме того, здание было закидано яйцами, передает ТАСС.

Посол Финляндии в России Марья Лийвала сообщила агентству STT, что полиция оперативно задержала пятерых человек, причастных к этому преступлению. Надпись заняла как минимум три секции кирпичного ограждения.

МИД Финляндии уже направил официальную ноту внешнеполитическому ведомству России 2 ноября с требованием разобраться в произошедшем. Финская сторона считает такие действия недопустимыми и запросила соответствующие разъяснения.

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Финляндия арестовала на Аландских островах три объекта недвижимости России, включая участок земли у моря, что делает их стратегически важными.

Ранее Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов.

В прошлом году спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.