В Полтаве вместо снесенного памятника Пушкину установили советскую «ракету»

В украинском городе Полтава на месте, где раньше стоял памятник русскому поэту Александру Пушкину, местные власти установили инсталляцию в виде ракеты. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

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По мнению дизайнера инсталляции Роксоланы Дудки, ее работа должна была вызвать "когнитивный диссонанс". Художница пояснила, что объект является "сложной аллюзией" на ракеты, установленные на детских площадках во времена СССР.

В июле 2023 года депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщала, что в Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину.

29 октября текущего года депутат Киевского городского совета Людмила Ковалевская заявляла, что в Киеве вскоре демонтируют памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Снос памятников проводится в рамках кампании по декоммунизации, под удар могут попасть все монументы, которые так или иначе связаны с Россией или СССР. Соответствующий закон действует на Украине с 2015 года.