На Британию обрушились страшные болезни Викторианской эпохи

В Великобритании наблюдается резкое увеличение случаев заболеваний, ранее ассоциируемых с Викторианской эпохой, таких как рахит, цинга, чесотка и сифилис, пишет The Sun со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения. Случаи рахита с апреля 2023 года по апрель 2024 года достигло 28 379.

Часто думают, что их (рахит, цингу, чесотку и сифилис. — NEWS.ru) оставили в учебниках истории, но эксперты предупреждают, что целый ряд Викторианских болезней возвращается, — сказано в материале.

Также в Британии начала проявляться цинга: 269 зарегистрированных случаев. Что касается сифилиса, то в 2022 году в стране был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости с 1948 года — 8692 зараженных человека.

По данным Королевского колледжа врачей общей практики, на каждые 100 тысяч человек, проживающих в Британии, приходится три случая заболевания. Это вдвое превышает пятилетний средний сезонный показатель.

Ранее российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на турецком курорте Белек. Десятки детей и взрослых обратились в местный госпиталь. Температура у заболевших поднималась выше 39 градусов и ее не получалось сбить лекарствами, поэтому врачам пришлось ставить капельницы.