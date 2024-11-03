От властей ФРГ потребовали разъяснений из-за сообщений о немецких солдатах на Украине

Информация западных СМИ о присутствии немецких солдат на Украине вызвала политический скандал в ФРГ. Депутаты партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) потребовали объяснений от правительства Германии, сообщает «Лента.ру».

Депутаты BSW обратились к правительству, ссылаясь на статью издания Business Insider от 15 октября. В материале утверждалось, что немецкие военные с лета 2024 года находились на Украине в рамках миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке ВСУ (NSATU).

Кроме того, немецкие солдаты консультировали Киев по вопросам поставок оружия, не ставя в известность федеральное правительство.

«По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны», — сказано в обращении депутатов.

Они отмечают, что солдат бундесвера отозвали с Украины в сентябре по приказу Федерального министерства обороны(BMVg).

Немецкие политики потребовали разъяснений от кабмина, поскольку канцлер Шольц ранее неоднократно уверял, что солдаты Германии не будут участвовать в конфликте на Украине.

В BSW считают, что необходимо «сделать все возможное, чтобы избежать расширения войны и добиться немедленного прекращения огня».