Сотрудничество кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и Илона Маска, владельца SpaceX и Tesla, началось после призыва со стороны миллиардера остановить агитацию против досрочного голосования. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Источники отметили, что в апреле 2024 года Маск обратился за консультацией к специалистам по вопросу создания его собственной политической группы America PAC.

Затем предприниматель написал письмо экс-президенту, в котором посоветовал ему прекратить осуждение досрочного голосования.

По словам собеседника газеты, на одном из последующих предвыборных мероприятий республиканец, годами высмеивающий досрочное и удаленное голосование, заявил, что эти способы голосования не хуже традиционных.

«Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз», — подчеркнул источник.

Ранее Трамп сообщил, что в случае победы на выборах намеревается назначить своих ближайших сторонников — бизнесмена Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего — на влиятельные должности в своей администрации.