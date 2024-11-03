Условие завершения украинского конфликта заключается в «полном выводе войск ВС РФ» с территории республики, заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для латвийского издания LSM. Он также отметил, что Киев готов учитывать интересы всех заинтересованных сторон. По его словам, любые шаги в этом направлении должны основываться на международном праве и принципах справедливости.

Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины, — утверждает Ермак.

Зеленскому предрекли скорое бегство с Украины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей Владимира Зеленского и его окружения является стремление как можно дольше удержаться у власти, поскольку в противном случае они перестанут «существовать». Он добавил, что украинские власти, в принципе, преследуют простые интересы. Политик добавил, что еще одной целью Киева стало желание набить карманы. Он напомнил, что западные страны помогают Украине не только оружием, но и финансами.

До этого Медведев предупредил, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, то есть в ад. Он подчеркнул, что к такому варианту событий могут привести действия западных стран и в частности США, если они продолжат подливать масло в огонь.