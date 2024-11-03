Перечислены сценарии выборов в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах могут пройти по одному из семи сценариев, пишет в статье для The Washington Post обозреватель Аарон Блейк.

По его словам, возможны как стандартные сценарии, так и неожиданные. Он уточнил, что на исход выборов могут повлиять не учтенные никакими аналитиками факторы, минимальные и крупные ошибки кандидатов в президенты.

Эксперт пояснил, что многое зависит от голосования в колеблющихся штатах — изменение ситуации на 1-2% в ту или иную сторону от текущей, указанной в прогнозах, позволит победить кандидату от республиканцев Дональду Трампу, либо значительно усилит позиции его соперницы от Демпартии Камалы Харрис.

Вместе с тем, подчеркнул обозреватель, на основе анализа данных из открытых источников можно предположить, что выборы будут проходить по одному из семи наиболее вероятных сценариев.

Согласно первому из них, Харрис победит как раз за счет голосов избирателей из Мичигана, Висконсина, Пенсильвании и ряда других колеблющихся штатов. При этом сценарии разрыв с Трампом будет небольшим.

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Важным фактором здесь будут голоса белых и пожилых американцев. Эти категории избирателей голосуют и за республиканцев, и за демократов.

Второй сценарий предполагает тяжелую, но неоспоримую победу экс-президента. Помощь могут оказать Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания.

В рамках третьего сценария предполагается, что основное влияние на исход выборов окажет «Солнечный пояс» — южная часть страны. В этом случае также победит Трамп.

Четвертый и пятый сценарий предусматривают сокрушительную победу одного из кандидатов, с большим отрывом, неоспоримую.

В рамках шестого сценария события будут развиваться неожиданно и неочевидно, вопреки прогнозам аналитиков. К примеру, Трамп проиграет в штатах, которые считает «верными» себе, но выиграет в штатах, которые традиционно голосуют за демократов.

Блейк подчеркнул, что не исключает и седьмой сценарий — ничью. В этом случае, заметил он, Палата представителей выберет президента, отдав по одному бюллетеню за делегацию каждого штата.