В Британии раскрыли секрет миллионных заработков королевской семьи

Британский король Карл III и принц Уэльский Уильям зарабатывают миллионы фунтов стерлингов благодаря недвижимости в герцогствах Ланкастер и Корнуолл, сообщает The Sunday Times. Расследование показало, что королевская семья владеет 5410 участками. Карл III за год получает с них 27,4 млн фунтов (около 3,4 млрд рублей).

Доход принца Уильяма составляет 23,6 млн фунтов (около трех миллиардов рублей). При этом королевская семья не платит налог на корпоративную прибыль в соответствии с соглашением, которое подписано с казначейством. Документ освобождает короля и его наследника от этого обязательства.

Кроме того, королевская семьи взымает плату за право пересекать реки и выгрузку грузов на берег. Доход приносит управление школами, благотворительными организациями, а также рытье могил.

Ранее стало известно, что Карл III в 1998 году в письме к другу назвал православие единственным не испорченным направлением в христианстве. Послание тогдашний наследник престола адресовал дизайнеру Дадли Поплаку. Карл III полагал, что остальные ветви страдают от политкорректности. Сам он «тянулся» к традициям православия.