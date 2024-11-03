Единственный в Европе музей Ленина закрывается

Единственный в Европе музей Ленина, находившийся в здании, где прошла первая конференция РСДРП с участием Ленина и Сталина, закрывается в это воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости.

Музей Ленина был открыт в Доме рабочих в Тампере в 1956 году. В этом здании в 1905 году состоялась первая конференция РСДРП, на которой присутствовали Ленин и Сталин.

В музее располагались экспозиции «Жизнь Ленина», «Ленин и Финляндия», «История отношений с Россией». В советские и постперестроечные времена он был весьма популярен, учреждение часто посещали знаменитости и первые лица государств.

Теперь на месте ленинского музея появится музей истории отношений Финляндии и России. Он откроется 15 февраля 2025 года.

Директор музея ранее объяснял, что название уже не соответствует содержанию экспозиций и «вводит посетителей в заблуждение». Директор утверждает, что решение о закрытии было принято самим музеем, финские политики давления не оказывали.

При этом перед закрытием музей Ленина стал как никогда популярен. В июле его посетило рекордное количество людей с момента развала СССР — 3351 человек.