Студентка в Иране разделась в знак протеста и исчезла

В Тегеране студентка была замечена гуляющей по улице в нижнем белье. Правоохранители задержали ее и увезли в неизвестном направлении, пишет The Indian Express.

По данным портала, девушка явилась на занятия в Тегеранский университет без хиджаба. Дружинники попросили ее надеть этот предмет одежды, она отказалась.

Между мужчинами и девушкой вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате, у студентки оказалась порвана одежда.

В знак протеста против жестокого обращения иранка сняла порванную одежду и в нижнем белье стала бродить по кампусу. Сотрудники вуза пытались уговорить ее образумиться, предлагали одеться. Она не прислушалась к их увещеваниям.

Через некоторое время на территорию вуза прошли правоохранители, задержали нарушительницу и увезли в неизвестном направлении.

Дальнейшая судьба студентки неизвестна. В соцсетях начали появляться слухи о том, что ее уже могли убить, отметили журналисты.

Вместе с тем, ряд иранских СМИ сообщает, что девушка страдала психическим расстройством, после задержания и расследования ее поместили в психиатрическую клинику.