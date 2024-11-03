Кандидат в президенты Молдавии рассказал о желании развивать отношения с Россией

Молдавии нужно развивать отношения с другими странами Содружества независимых государств (СНГ) и особенно с Россией. Об этом рассказал кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло журналистам «Известий».

«Пространство СНГ — это сфера наших интересов, с этим государством у нас существуют хорошие торговые и экономические отношения, культурные связи, поэтому мы эти связи будем развивать», — отметил он после голосования во втором туре президентских выборов.

В частности Александр Стояногло упомянул возможность восстановления прямого сообщения между Москвой и Кишиневом, но с учетом соображений безопасности. Он подчеркнул, что все проблемы в этой сфере будут решены в случае его победы.

В Молдавии сегодня началось голосование во втором туре выборов президента страны. За пост главы государства борются действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, поддержанный оппозиционной Партией социалистов Республики Молдовы.