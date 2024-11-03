Депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца объяснений после сообщений некоторых СМИ о присутствии немецких солдат на Украине, пишет «Лента.ру» со ссылкой на письменное обращение парламентариев. По словам членов партии, солдаты Бундесвера должны были находиться в Киеве несколько месяцев с начала лета 2024 года в рамках миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке военных для Украины.

По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны, — подчеркнули авторы обращения.

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По их мнению, необходимо сделать все возможное, чтобы «избежать расширения войны и добиться немедленного прекращения огня». Парламентарии ожидают разъяснений от федерального правительства по этому поводу, поскольку Шольц в течение года не раз заверял, что не будет отправлять солдат Бундесвера на Украину, говорится в обращении.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее заявил, что украинский конфликт стал причиной серьезных проблем в Германии. По его словам, «Германия умирает за Украину». Таким образом он прокомментировал планы Volkswagen закрыть три завода в ФРГ и уволить десятки тысяч сотрудников.