Древнеримская плотина спасла испанский город от потопа

В то время как в Испании растет общественное недовольство из-за пассивной реакции властей на наводнение, в результате которого погибло не менее 211 человек, появились кадры, показывающие, как один город избежал самых страшных разрушений благодаря римской плотине, построенной 2000 лет назад.

На видео показано, как, благодаря древнеримской инженерии, которая помогла направить переполняющие плотину воды, поток воды был отведен вниз и ушел в сторону от города Альмонасид-де-ла-Куба, сообщает Daily Mail. Таким образом, жители оказались защищены от наводнения, там не было зарегистрировано никаких разрушений или пострадавших.

К сожалению, наводнения оказались масштабными в других местах: по официальным данным, около 2000 человек числятся пропавшими без вести, а число погибших продолжает расти.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил на пресс-конференции в субботу, что официальное число погибших составляет 211 человек.

"Десятки людей все еще ищут своих близких, а сотни семей оплакивают потерю родственника, друга или соседа", - сказал Санчес, который ранее отдал приказ о крупнейшем в истории страны развертывании военных сил в мирное время.

Еще 5 тысяч военнослужащих будут помогать ликвидировать последствия разрушительных наводнений.

Некоторые надеются на чудесное спасение. Спасатели извлекли из-под груды машин пожилую женщину, которая провела трое суток в запертом автомобиле рядом с мертвой невесткой. Сообщается, что ее обнаружили сотрудники гуманитарной организации, услышав крики о помощи. Местные СМИ сообщили, что она оказалась в ловушке из-за других автомобилей, нагроможденных на ее.

В городе Чива спасатели обнаружили 16 выживших. Они были заперты в подвале в течение пяти дней после наводнения, сообщает газета ESdiario.

Среди местных жителей растет разочарование в ожидании обещанных правительством солдат. Многие жаловались на то, что работа по очистке территории проводится исключительно волонтерами. При этом группа из 30 солдат-добровольцев присоединилась к спасательным работам по личным мотивам. Премьер Санчес признал, что вмешательство правительства было недостаточным, и заявил, что, хотя в настоящее время основное внимание уделяется спасательным работам, позднее потребуется провести анализ действий властей по ликвидации последствий катастрофы.

"Я знаю, что существуют серьезные проблемы и дефицит средств, что все еще есть разрушенные службы и города, погребенные под грязью, где люди отчаянно ищут своих родственников, и люди, которые не могут попасть в свои дома, и дома, которые были погребены или разрушены грязью. Я знаю, что мы должны работать лучше и отдать этому все силы", - сказал он.

Президент региона Валенсия Карлос Масон сообщил, что по-прежнему поступают тысячи звонков от людей, отчаянно ищущих родственников и друзей. Многие жители Валенсии заявили, что оповещения, выпущенные в 20 часов во вторник, поступили слишком поздно, и многие застряли в пробках по пути с работы, оказавшись в ловушке в своих автомобилях или забравшись на крыши из-за поднимающейся воды.

Эксперты утверждают, что циклы засух и наводнений в Средиземноморье усиливаются из-за изменения климата. Помимо Валенсии, наводнения затронули Кастилию-Ла-Манчу, регион Мурсия и Андалусия, а также Балеарские острова.