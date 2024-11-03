Россияне в Турции массово заразились «мощным вирусом»

В Турции десятки туристов обращаются в медицинские учреждения на фоне вспышки «мощного вируса». Количество заболевших постепенно увеличивается, заболевание распространились на Белек, Кемер и Сид, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в Анталье произошла вспышка вируса Коксаки (другое название «турецкий вирус»).

Журналисты отметили, что в редакцию массово обращаются российские туристы. В частности, написал россиянин, который вместе с семьей лежит в больнице в Анталье.

В Китае нашли таинственный «болотный» вирус

По его словам, у него, у его супруги и у сына наблюдались симптомы, схожие с Коксаки — «высокая температура, которая никак не сбивается, жуткая слабость и сыпь».

Туристы из Москвы рассказали, что очень тяжело перенесли заболевание, не менее трех недель после выздоровления чувствовали слабость.

«Думали, обычная простуда с осложнениями. Лечились жаропонижающими с парацетамолом. Уже в Москве по симптомам поняли, что был именно Коксаки. Слабость после заболевания длилась ещё недели три», — пояснили россияне.

Ранее в Минздраве Турции опровергли сведения о массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной провинции Анталья. Вместе с тем, сам факт наличия инфекции в регионе не отрицается.