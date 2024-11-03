Маск прокомментировал странное заявление Байдена

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на высказывание президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости. Глава государства во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании назвал экс-главу Белого дома, кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его сторонников людьми, которых хочется игриво наказать.

«Они хотят ввести большие налоговые льготы для богатых. Некоторые из вас могут подумать, что они какие-то мачо. Вот что я вам скажу. <...> Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице [в наказание], — сказал Байден.

Маск, один из главных союзников Трампа, прокомментировал высказывание.

«Он <...> хочет потрогать меня за задницу», — написал бизнесмен в соцсети X.

Ранее Маск предсказал «самое веселое время» для США в случае победы Трампа на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».