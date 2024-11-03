В Молдавии призвали голосовать так, чтобы «не ныть еще четыре года»

Молдаванам нужно проголосовать на выборах таким образом, чтобы "не ныть еще четыре года". Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику.

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"Проголосуем сегодня, чтобы не ныть еще четыре года! Давайте голосовать! От нас зависит!" - подчеркнул он.

До этого опрос компании iData показал, что шансы кандидатов в президенты Молдавии – действующего главы государства Майси Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло – практически равны.

В "базовом" варианте результатов выборов, где учитываются только определившиеся избиратели, Санду, как предполагается, наберет 55,2%, Стояногло - 44,8%. Если к этим данным прибавить диаспору, получится 52,2 против 47,8.

В случае, если граждане проголосуют так же, как в первом туре 20 октября, у Санду будет 51,1, у ее соперника - 48,9.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября.