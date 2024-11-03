В Молдавии завершилось голосование во втором туре выборов главы государства, в котором приняли участие действующий президент республики Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, критикующий проводимую Кишиневом политику конфронтации с Москвой. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), участки на территории республики закрываются в 21:00 (22:00 мск). Голосование продолжится в некоторых западных странах, где организаторы выборов ориентируются на местное время.

Выборы прошли при высокой активности избирателей. По данным на 21:00 (22:00 мск), явка составила 54% (около 1,6 млн избирателей), превысив порог в 20%, который должен быть преодолен для признания голосования состоявшимся. В течение дня в нескольких избирательных участках поступали сообщения о минировании, из-за которых они были вынуждены приостанавливать работу. По аналогичным причинам был закрыт мост между городами Резина (Молдавия) и Рыбница (Приднестровье), где 3 ноября сформировались длинные очереди из желающих проголосовать. О кибератаках на свою информационную систему сообщала также ЦИК.

В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

На выборах присутствовали более 2 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ и некоторых других организаций, а также иностранные дипломаты. Представители России и структур СНГ не были приглашены. Кроме того, власти республики сократили количество избирательных участков в России с 29 до 2, которые работали на территории посольства Молдавии в Москве. По данным ЦИК, эти два участка стали самыми загруженными. Как считает оппозиция в Кишиневе, преграды связаны с политическими предпочтениями сотен тысяч молдавских избирателей в России: они в основном не поддерживают прозападное правительство Молдавии.

Первые предварительные итоги ЦИК республики обычно объявляет уже через несколько часов после окончания голосования. Победителем президентских выборов будет признан кандидат, получивший большинство голосов.