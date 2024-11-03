В США раскрыли Киеву цель завода Rheinmetall

Западные страны стремятся открывать заводы по производству вооружений на Украине не ради благотворительности, хороших отношений или сочувствия — это просто бизнес, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas. По его мнению, главный мотив создания предприятия Rheinmetall и других, ему подобных, — выгода и прибыль.

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Стратегически это имеет смысл только с точки зрения максимизации прибыли <...> Они это делают не ради благотворительности, будто бы кто-то им дает миллиарды долларов для этих целей, нет, — заметил он.

Эксперт добавил, что завод не удовлетворит потребности ВСУ в боеприпасах. Их построят, а потом Россия их ликвидирует, констатировал Берлетик.

На Западе назвали причину успехов российских военных на Украине

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что запущенный на Украине военный завод Rheinmetall будет уничтожен. Он сказал, что глава немецкого концерна Армин Паппергер помог российской разведке, «выболтав военный секрет» о том, что производство начало работу — осталось лишь выяснить, где оно находится, а это много времени не займет.

Генерал-майор напомнил, что все заводы, которые запускают или планируют запустить, находятся под прицелом ВС РФ. Все они являются законными военными целями, подчеркнул Липовой.

26 октября Паппергер сообщил, что компания строит на Украине четыре оружейных завода, в том числе по сборке танков. Первый завод уже работает, также создано предприятие по обслуживанию военной техники. К концу года на Украине начнется производство боевой машины Lynx, а в дальнейших планах — строительство порохового и патронного заводов.