Немецкая газета Die Zeit пишет, что на уровне политических советников прошел ряд встреч, в рамках которых Россия и Украина якобы обсуждают возможные взаимные уступки.

В частности, по версии Die Zeit, рассматривается возможность отказа от атак на объекты энергетической инфраструктуры, вопросы обмена пленными и возвращения детей, передает RT.

Кроме того, на встречах обсуждалось возобновление зерновой сделки, заявило издание. Отдельным пунктом, как сообщает немецкая газета, якобы обсуждалась и дальнейшая судьба Крыма, пишет «Московский комсомолец».

В материале сообщается о встречах в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других городах, где состоялись мероприятия с участием стран G7 и Китая.

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Авторы статьи выразили уверенность в том, что сегодня вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

«Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», – приводит ИА «Регнум» текст материала.

Напомним, Financial Times со ссылкой на украинского дипломата заявляла, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

По информации Washington Post, Россия и Украина прежде уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев не проводили тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.