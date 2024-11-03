В Турции назвали условие справедливого разрешения конфликта на Украине

Справедливое урегулирование украинского конфликта необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", - сказал Фидан в интервью газете Hürriyet.

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По мнению министра, усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году.