В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным

Бывший президент США, кандидат на должность главы государства Дональд Трамп в случае очередного прихода к власти на инстинктивном уровне будет стремиться наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского политолога и эксперта по международным отношениям, профессора Джони Миршаймера.

«Трамп давно хотел, чтобы, во-первых, у него были хорошие отношения с Россией и Путиным в частности, во-вторых, положить конец конфликту на Украине и, в-третьих, сократить обязательства США перед Европой», — сказал он.

Назван желательный для Европы президент США

Эксперт указал, что такой подход Трампа полностью отличается от политики вице-президента США Камалы Харрис, которая, в случае победы на выборах, продолжит политику действующего американского президента Джо Байдена, поддерживая Киев и оставаясь глубоко антагонистичной по отношению к Путину.