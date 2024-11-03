Назван город с наибольшей явкой среди зарубежных участков на выборах в Молдавии

В Москве на участках для голосования в первом туре президентских выборов в Молдавии зафиксирована наибольшая явка за рубежом. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии страны Анжела Караман, передает РИА Новости.

«Больше всего граждан [Молдавии, проживающих за рубежом,] реализовали свое избирательное право в Москве (Российская Федерация) — более 2400 и 2100 избирателей [на двух участках в городе]», — назвала она город с наибольшей явкой, указав, что в Бухаресте на участки пришли лишь 2,4 тысячи человек.

Таким образом, оказалось, что в первом туре президентских выборов в Москве приняла участие почти половина зарегистрировавшихся избирателей — всего в Москве могли воспользоваться правом голоса около 10 тысяч молдаван. В то же время средняя явка по стране тогда составила чуть более 51 процента.

Первый тур президентских выборов в Молдавии был проведен 20 октября. Сегодня молдаване вновь пришли на избирательные участки для голосования во втором туре выборов, в котором за пост главы государства борются действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.