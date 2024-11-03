Американские власти потребуют от Владимира Зеленского и его команды провести выборы на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных вассалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского депутата Александра Дубинского, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. <...> Им будет предложено пойти на выборы. <...> Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их <...> в течение месяца», — считает парламентарий.

Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией

При этом отказ от выборов всё равно не спасет Зеленского. В таком случае смена власти на Украине произойдет не на выборах, а внезапно, пока руководство Украины находится в разъездах за границей.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая текущего года. Выборы должны были состояться 31 марта, а инаугурация главы государства — в мае. Голосование было отменено со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Президент России Владимир Путин говорил, что легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями.