Посол России заявил о контактах Украины с повстанцами в Мали

Бенин и Того обратили внимание на контакты Украины с повстанцами в Мали, об этом заявил посол России в этих африканских государствах Игорь Евдокимов, передает РИА Новости.

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«Несмотря на отсутствие официальной реакции, Котону и Ломе, безусловно, обратили внимание на контакты киевского режима с повстанцами на территории Мали», — заявил дипломат.

Российское посольство высказалось о перемещении войск США из Нигера в Бенин

Он добавил, что российское посольство регулярно привлекает внимание Бенина и Того к вопросам безопасности на Африканском континенте и действиям Киева по ее подрыву.

Евдокимов также указал на напряженную ситуацию на севере Бенина и Того, в частности на нападения радикальных исламистов, преимущественно с территории Буркина-Фасо.

Ранее стало известно, что Украина обучала террористов из малийских сепаратистских движений CSP-DPA производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщала французская газета Le Monde со ссылкой на источники. Уточнялось, что Сотрудничество двух сторон началось в ноябре прошлого года, когда правительственные силы Мали выбили группировки CSP-DPA из города Кидаль.