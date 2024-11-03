Глава Европарламента призвала создать союз безопасности и обороны ЕС

Странам Евросоюза пора задуматься о создании союза безопасности и обороны в дополнение к НАТО, отметила председатель Европарламента Роберта Метсола.

По её словам, ЕС «всегда должен быть сильнее» и уметь «постоять за себя».

«И я говорю то же самое, когда речь идёт о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны, союза, который мы давно требуем, который дополнял бы НАТО», — отметила Метсола в интервью газете El Mundo.

Глава ЕП также призвала быть готовыми к любому исходу президентских выборов в США и выразила надежду на продолжение сотрудничества с Вашингтоном.

Ранее газета The Washington Post писала, что европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи Украине до ноябрьских выборов в США на случай изменения курса Вашингтона после прихода к власти кандидата в американские президенты Дональда Трампа.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, отмечало, что «потёмкинские армии» Европы не смогут защититься без помощи США из-за выделения недостаточных средств на оборону в период 1990—2020 годов.