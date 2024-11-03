Байден удивил странным заявлением о Трампе

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден сделал весьма странное заявление о своем предшественнике Дональде Трампе. Свою речь политик произнес во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания.

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«Есть одна вещь, которую хотят сделать Трамп и его республиканские друзья. Они хотят ввести большие налоговые льготы для богатых. Некоторые из вас могут подумать, что они какие-то мачо. Вот что я вам скажу... Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице (в наказание. - Ред.)», - сказал Байден.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США при поражении Трампа

Кстати, на эту речь уже последовали отклики. Так, один из сторонников Трампа миллиардер Илон Маск усомнился в реальных намерениях действующего президента.

«Он... хочет потрогать меня за задницу», - пошутил бизнесмен в соцсети X.

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что ждет страну, если на предстоящих выборах победит его соперница Камала Харрис.