Американский военный эксперт Уилл Шрайвер напомнил про «антивоенную» политику кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети Х.

© Лента.ру

Шрайвер напомнил, что во время пребывания Трампа на посту президента на территории Украины построили ряд секретных баз и лабораторий по производству биологического оружия.

В ЕС допустили изменение военной поддержки Украины в случае победы Трампа

«Второе президентство Трампа в геополитическом и военном плане будет как минимум таким же безрассудным, как и первое», — сказал он.

При этом специалист добавил, что президентство кандидата от Демократической партии Камалы Харрис будет не лучше и повлечет за собой аналогичные последствия.

«Выбирайте яд», — заключил он.

В конце сентября Трамп уже заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он написал, что Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.