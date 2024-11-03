В ЕС допустили изменение военной поддержки Украины в случае победы Трампа

Страны Европейского союза (ЕС) готовятся к изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

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По данным издания, союзники Вашингтона в Европе допускают «разрыв трансатлантических отношений».

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«Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов», — говорится в статье.

Кроме того, новое командование НАТО взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.

Ранее кандидат на выборах США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис призвала закончить «десятилетие Трампа».